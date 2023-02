ESTADOS UNIDOS.- Taylor Lautner, reconocido por su papel como Jacob Black en la saga de Crepúsculo, reveló en una entrevista con 'The Squeeze' que desearía volver en el tiempo para mostrarle su apoyo a Taylor Swift, su expareja, durante uno de los momentos más decepcionantes e incomodos de toda su carrera: Aquella vez que Kanye West le arrebató el micrófono en los MTV Video Music Awards de 2009 para afirmar que Taylor no se merecía su premio.

El actor explicó que cuando sucedió el incidente, él fue el encargado de darle el premio a la cantante de apenas 19 años en ese entonces; sin embargo, creía que era parte de una puesta en escena, por lo que no reaccionó como probablemente debió haberlo hecho en el momento.

A la mitad de su discurso de agradecimiento, Kanye salta al escenario. Apenas se podía escuchar. No podía verlos. Solo asumo que todo esto fue practicado, un sketch ensayado. ¿Por qué Kanye West interrumpiría a Taylor Swift en el escenario? No tenía sentido. Y si te regresas a ver el momento, me ven riendo y con una sonrisa. Estaba como 'No puedo escucharlos, pero esto es probablemente muy gracioso'", declaró Lautner.

Taylor Lautner quisiera retroceder en el tiempo y defender a Taylor Swift de Kanye West

Taylor Lautner pudo haber hecho una referencia a "Back to December" de Swift

Sin embargo, pronto se dio cuenta que la situación fue un trago amargo para la intérprete de "You Belong with Me": "(Kanye) abandonó el escenario, ella terminó (el discurso). El segundo en que se dio la vuelta y vi su rostro por primera vez, estaba como 'oh'. No, esto... eso no fue bueno."

��| Taylor Lautner revela que gostaria de ter defendido Taylor Swift de Kanye West no VMAS 2009:



Em seu podcast, Taylor revelou à sua esposa Tay Lautner que se arrepende de ter pensado que o que Kanye fez com Swift no palco da premiação foi algo armado do evento. pic.twitter.com/3Op1HzEfBx— Taylor Lautner Brasil (@TLautnerBRsite) February 1, 2023

Los seguidores de Taylor Swift de inmediato llenaron redes sociales con comentarios de cariño y agradecimiento para el actor de "Luna Nueva", pues no son muchos los exnovios de la cantante que aún siguen manteniendo una relación de profundo respeto y admiración.

Asimismo, no perdieron el tiempo para realizar algunas comparaciones con lo que dijo Lautner y lo que canta Swift en "Back to December", una balada dedicada al actor en el que le pide perdón por haber descuidado su relación. En la canción, Swift expresa su deseo de "volver en el tiempo" y apreciar las muestras de afecto de Lautner, en lugar de darlas por sentado.

Te puede interesar: Taylor Swift y Guillermo del Toro, entre los 500 líderes del mundo audiovisual

Ambos artistas se conocieron durante las grabaciones de "Valentine's Day", en la que interpretaban a una pareja de adolescentes enamorados, en 2009; sin embargo, rompieron su relación solamente unos meses después.