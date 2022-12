¡Taylor Swift cumple 33 años! ¿Cuáles han sido sus mejores momentos?

ESTADOS UNIDOS.- Una de las estrellas de la música pop más influyentes de los últimos años está de cumpleaños y no es nadie más ni nadie menos que Taylor Swift. La cantante estadounidense cumple 33 años este martes 13 de diciembre y todos sus seguidores se han unido a celebrar todos sus logros de los 16 años de su carrera. Por eso, te presentamos un recorrido por algunos de sus momentos más emblemáticos de toda su carrera.

Fearless gana "Álbum del Año" en los Grammy Awards 2010

Taylor Swift siempre contó con un éxito considerable y constante desde el inicio de su carrera, sin embargo, su segundo álbum de estudio Fearless se convertiría en un factor clave para ascender a los más altos puestos de la industria, pues dicho proyecto arrasó por completo en la edición 52 de los premios Grammy en 2010. La intérprete de "You Belong With Me" se llevó cuatro galardones y se posicionó como la artista más joven en ganar el "Álbum del Año" con tan solo 20 años.

The Recording Academy

La estrella del country se cambia al pop sin ningún rasguño

Por mucho tiempo, Taylor fue considerada como una de las estrellas de la música country más influyentes de la época actual, por lo que hacer un salto a la música pop resultaba bastante arriesgado. No obstante, la transición superó las expectativas y resultó todo un éxito. 1989 desprendió tres sencillos número 1 y se convirtió en su era musical más vencedora hasta el momento. Además, ganó de nuevo el "Álbum del Año" en los premios Grammy 2015, convirtiéndola en la primera artista femenina en ganar dicho premio dos veces.

Jeff Vinnick / Getty Images

"Look What You Made Me Do": ¿El regreso musical de la siglo?

2016 supuso el año más duro de Taylor Swift en toda su carrera, pues el internet se fue contra ella después de que Kanye West y Kim Kardashian intentaran desacreditarla públicamente. Tras la situación, Taylor desapareció y no se supo nada de ella hasta agosto del próximo año, cuando lanzó lo que muchos llaman "el regreso del siglo". "Look What You Made Me Do" fue su regreso triunfal a la música después de haber sido criticada e insultada por miles y miles de personas. Taylor se levantó y resurgió de las cenizas como un ave fénix, pues el tanto la canción como el video musical rompieron récords y se posicionaron en lo alto de todas las listas comerciales de Estados Unidos.

Captura de video

El surgimiento de la creatividad dentro del confinamiento

Tres años después, en 2020, el mundo se encontraría en un lugar algo abrumador pues la pandemia por el coronavirus estaba en su pico y apenas comenzaban las primeras fases de creación para una vacuna. Sin embargo, esto solo significó que la música debía amplificar aún más su poder y aliviar las circunstancias. Taylor entendió esto muy bien, ya que no publicó solo uno sino dos álbumes en dicho año. Folklore y Evermore supusieron un cambio al género folk y alternativo, en el que los dotes de escritura de Taylor brillaron más que nunca y le concedieron un tercer "Álbum del Año" en 2021 por Folklore.

TAS Rights Management 2021 / Getty Images

"Las versiones de Taylor": Una forma de reclamar su pasado

En 2019, la intérprete de "You Need to Calm Down" emitió un comunicado en el que se pronunciaba sobre la venta de las grabaciones originales de todo su catalogo musical hasta la fecha por parte de Scooter Braun. Esto supuso un fuerte golpe para la artista, pues por años intentó comprarlas ella misma ya que ella es la creadora de todas esas canciones. No obstante, Taylor no se quedó con los brazos cruzados, y en 2021, anunció que reclamaría dichos álbumes por medio de regrabaciones casi idénticas de los mismos e incluso con pistas adicionales que no lograron ser parte del proyecto original. Fearless (Taylor's Version) y Red (Taylor's Version) no solamente lograron alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 200 sino que también introdujo a las generaciones más jóvenes el gran repertorio que Taylor Swift tiene para ofrecer.

Especial

