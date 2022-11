Rosalía y The Weeknd: Los grandes ausentes en los Premios Grammy 2023

ESTADOS UNIDOS.- La fiesta de música más grande del mundo está cada vez más cerca con el anuncio de las nominaciones para los Premios Grammy 2023, sin embargo, muchos aficionados han compartido su confusión respecto a las decisiones y omisiones en algunas de las categorías más importantes.

¿Qué pasó con Motomami de Rosalía?

Sin duda, la mayor indignación fue a la cantante catalana Rosalía por su ausencia entre los nominados al Álbum del año. Con la nominación de Un verano sin ti del puertorriqueño Bad Bunny, es díficil de creer que Motomami no esté al nivel de la categoría, pues es uno de los álbumes más alabados por la crítica.

Por otra parte, el álbum que posee una impresionante puntuación de 94 de 100 en Metacritic, ha desprendido multiples éxitos comerciales como "Saoko", "La Fama" con The Weeknd y la favorita de los fans "Bizcochito", por lo que una nominación a Canción o Gabración del año también se echa en falta.

The Weeknd: "No tengo interes en ser parte de los Grammy"

El estadounidense The Weeknd también es uno de los grandes ausentes tras el lanzamiento de su aclamado álbum Dawn FM, sin embargo, la omisión fue por parte del intérprete de "Blinding Lights", pues él mismo decidió no enviar su material discográfico en consideración para los Premios Grammy.

La decisión de Abel Makkonen, conocido como The Weeknd, surgió a raíz de la ausencia del cantante en las nominaciones para la edición del 2021, pues resultó absurdo que el éxito de su sencillo "Blinding Lights" y su álbum After Hours no haya sido considerado en las máximas categorías.

Por lo tanto, el cantante aseguró que la Academia de Grabación es una organización rota y corrupta de la que perdió confianza hace mucho tiempo: "No tengo interes en ser parte de los Grammy, especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas decádas. No enviaré nada a consideración en el futuro."

