Taylor Swift incursionará en la dirección con un filme escrito por ella misma

Ciudad de México.- El talento de Taylor Swift puede verse en varios ámbitos, no solo en la música.

La cantante incursionará como directora de cine con el respaldo de Searchlight Pictures.

Un guión original de Swift será producido por el estudio ganador del Óscar por cintas como La Forma del Agua y Nomadland, según informaron medios internacionales.

Artista y narradora

“Es una artista y narradora única en una generación. Es una verdadera alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, manifestaron Matthew Greenfield y David Greenbaum, presidentes de Searchlight, a The Guardian.

Se espera que con el paso de los días se desvelen más detalles sobre la trama del proyecto, así como a los artistas que formarán parte del elenco.

Foto: Cortesía

Cabe señalar que Swift ya dirigió videoclips para sus canciones “The Man” y “All Too Well”, además de su cortometraje “All Too Well: The Short Film”.

Taylor Swift ya ha dirigido videoclips y cortometrajes

Dicho corto se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto, siendo este último evento donde Swift expresó su deseo de dedicarse a la realización de películas.

“Me encantaría seguir dando pequeños pasos hacia adelante y creo que ahora estoy en un lugar donde el siguiente paso de bebé no es un paso de bebé. Sería comprometerse a hacer una película. Y siento que me encantaría que surja la oportunidad adecuada porque adoro absolutamente, absolutamente, contar historias de esta manera”, expresó.

El próximo año, Taylor Swift también se embarcará en una gira, su primera en estadios desde 2018. Hasta el momento se prevé que sea el espectáculo estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos.