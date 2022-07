Tania Rincón revela la razón por la que Fernando del Solar salió de Hoy

MÉXICO.- Luego del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar el pasado 30 de junio, los conductores de Hoy le dedicaron varios mensajes de despedida y manifestaron su apoyo a la familia del argentino en medio del duelo.

Sin embargo, varios miembros del público recordaron los rumores de que Del Solar dejó el matutino de Televisa debido a malos tratos por parte de sus compañeros. Fernando trabajó tan solo 3 meses en el programa y tras su repentina salida se especuló que no fue bien recibido por los conductores originales.

Sobre esto, Tania Rincón, compañera de Del Solar en Venga la alegría, comentó que ella conoce la razón por la que su colega salió del programa de Televisa y desmintió que haya tenido que ver con enemistades o situaciones incómodas.

"Fer tuvo una época breve en Hoy, pero, finalmente, fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente”, comentó Tania.

Él lo dijo, ‘no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero’. O sea, él lo decía y se burlaba, ‘no eres tú, soy yo’. Ahora que convivo con mis compañeros en Hoy me doy cuenta, exacto, que ninguno le hizo una grosería ni mucho menos, sólo no se adaptó al tipo de formato del programa”, agregó Rincón.

¿Qué dijo Del Solar?

En una pasada entrevista, Fernando se sinceró sobre su renuncia de Hoy y dejó claro que no estaba cómodo con la convivencia. Según explicó, no logró que sus compañeros simpatizaran con él y nunca se sintió integrado en el programa por lo que decidió salir.

“No voy a estar en ningún lado donde no me siento a gusto o donde no me la pase bien. Entendí perfecto: este era su lugar, así que yo me retiro. No tengo palabras ni siquiera para decir que me hicieron algo, simplemente la manera de conducir… no nos llevábamos como me hubiese gustado por eso decidí dar un paso al costado sabiendo que era yo el que llegaba”, comentó en una entrevista de YouTube hace más de un año.