Prohibieron a Sergio Sepúlveda la entrada al funeral de Fer del Solar

Luego del fallecimiento del querido conductor de televisión Fernando del Solar, el público se conmocionó por la inesperada partida del también actor, pues se había dado a conocer que había librado la batalla contra el cáncer, pero murió a causa de una neumonía.

Así como suele suceder cuando una persona famosa fallece, inmediatamente por redes sociales y medios de comunicación se revelaron detalles de su vida que no se conocían, al mismo tiempo en que se recordaron algunos de los mejores momentos de Fer del Solar.

Además de las críticas hacia Ingrid Coronado, conductora y exesposa del ahora fallecido, canciones, citas a las que no podrá llegar jamás y de más, también trascendió la noticia de que a Sergio Sepúlveda le prohibieron la entrada al funeral del argentino, según informa Elisa Beristain en una publicación en su Instagram.

Según lo que se cuenta en "Chisme No Like", el manager de Fer era quien decidía quién sí y quién no podía entrar al funeral del conductor, negándole la entrada, además de a Sepúlveda, a otras varias personas.

Según se menciona, Sergio no ha mencionado nada, al menos públicamente, de lo sucedido.

