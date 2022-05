Tania Rincón fue operada de emergencia por problemas en la matriz

MÉXICO.- La mañana de este lunes 16 de mayo, Tania Rincón reveló que tiene problemas de salud por los que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para evitar complicaciones. Sin embargo, la conductora tranquilizó a sus seguidores asegurando que no se trata de algo grave y que se encuentra lo sificientemente recuperada para regresar al matutino de Televisa.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía de su look para este lunes y en la descripción agregó un texto donde revela que el viernes 13 de mayo se sometió a una histerectomía, es decir, tuvieron que quitarle la matriz para evitar complicaciones futuras en su salud.

"Venía ya con temas y un mioma así que fue lo mejor. A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor", recomendó a sus más de 3 millones de seguidores.

Fue un proceso difícil

Sin embargo, señaló que fue una decisión muy difícil para ella pues esto implica que no volverá a tener hijos. Aunque la conductora ya había decidido no volver a ser madre, fue complicado pasar por este procedimiento, especialmente porque no quería detener sus actividades.

"Aquí ando tomando las cosas con calma y con mucho agradecimiento. Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida […] Gracias vida por estas pausas necesarias. Así que si me ven lenta estos días es porque ando en recuperación”, concluyó Rincón.

Por su parte, los conductores del programa se tomaron unos minutos para agradecer que la operación fuera un éxito y le desearon a Tania una pronta recuperación.