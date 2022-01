Talina Fernández vendió sus joyas luego de quedarse sin empleo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la pandemia por Covid-19 varias personas reportaron que se quedaron sin empleo luego de que la mayoría de negocios cerraran por la ola de contagios que obligó el cierre total.

A raíz de esto, hubo quienes tuvieron que optar por otras opciones para poder tener dinero, un ejemplo de esta situación es Talina Fernández, quien confesó que pasó por un difícil momento económico hace más de un año, por lo que decidió vender todad sus joyas.

Fue a mediados de 2020 cuando la conductora se despidió de su programa de radio y meses después comenzó a circular el rumor de que estaba atravesando una dura crisis económica, consecuencia por la pandemia de Covid-19.

Así lo reveló en una entrevista para "Sale el Sol", en el que mencionó que ya no tiene alhajas que ponerse, pero que se considera muy feliz con su nuevo trabajo y estar en un punto donde se siente emocionalmente estable.

Cabe recordar que ese mismo año en el que salió de su programa de radio, Talina se unió al matutino de Imagen Televisión, donde actualmente es una de las conductoras y cuenta con su propia sección en la que comparte fuertes anécdotas de su vida privada, además de narrar su trayectoria como conductora a lo largo de estos años.

Y durante su participación en el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, Fernández confesó que los rumores fueron ciertos y sí vendió todas sus joyas al salir de Televisa, pues menciona que no le dieron lo que le correspondía de finiquito, y al no tener trabajo o dinero tuvo que encontrar la mejor forma de salir adelante.

Sí, llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas. Salí de Televisa, no me dieron, ¿cómo se llama eso cuando te pagan la salida? Pues aquí no me tocó. Entonces, he pasado momentos muy difíciles. No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará”, mencionó.