Talina Fernández estrena romance con hombre que conoció a inicios de este 2022

Ciudad de México.- La conductora Talina Fernández decidió iniciar el año con un nuevo romance, por lo que ahora se encuentra disfrutando de una relación sentimental con un hombre llamado José Manuel.

La presentadora confesó durante el programa de Sale el Sol que una mujer se acercó en un centro comercial para hacerla de cupido.

Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… [le respondí] ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”