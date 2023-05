Talina Fernández tacha de ‘vendido’ a su nieto José Emilio

Ciudad de México.-Talina Fernández fue tajante al referirse a su nieto José Emilio, luego de sus declaraciones por el pleito que existe por la herencia de Mariana Levy.

La conductora se refirió a él como “vendido” y expresó su descontento por sus declaraciones durante una entrevista a una revista.

Te puede interesar: Talina Fernández habla sobre el momento en que su nieta Paula intentó quitarse la vida

Comentó que lo justo es que sus nietos puedan recibir lo que merecen porque ya pasaron casi dos décadas del fallecimiento de su hija.

Talina Fernández.

“Yo no sé, mi cielo santo. En cuestiones de la herencia nada más hace 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Espero en Dios que pronto les llegue su herencia. Ha sido un largo camino y yo de leyes no sé nada”, respondió Fernández ante las primeras preguntas de la prensa.

Talina no sabía del distanciamiento de sus nietos

La artista de 78 años refirió que no sabía que sus tres nietos estaban distanciados y mucho menos que se debiera por cuestiones económicas. “Claro que me afecta, porque mis nietos pasan momentos difíciles por falta de dinero. Yo quisiera que esto ya se solucionara”, manifestó.

Sin embargo, cuando a ‘La dama del buen decir’ le preguntaron sobre las acusaciones de José Emilio contra su media hermana María, la conductora se puso del lado de la primogénita de Levy.

Talina Fernández acompañada de su novio.

Te puede interesar: Talina Fernández se lanza contra Danna Ponce tras otorgarle el perdón a su hijo por presunto abuso

A José Emilio le gustan mucho las bambalinas y se vende con una revista (…) y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier cosa”, expuso molesta.

“Yo no lo crie, José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija, así que José Emilio no mam* la educación que tenemos todos nosotros”, subrayó.

Agrade a Ana Bárbara el haber criado a sus nietos

Al respecto del distanciamiento del joven con Ana Bárbara, quien estuvo al cuidado de José Emilio en sus primeros años de vida, cuando se casó con el viudo de Mariana, José María Fernández, ‘El Purri’, Talina le agradeció a la cantante por su labor como madrastra.

“Yo no tengo idea, ¿sabes qué?, no soy chismosa, nunca he sido, me vale madr*s lo que digan. Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos, los llevaba al dentista, yo tengo mucho que agradecerle a la peque y que Dios me la bendiga siempre”.

Fotos: Agencia México

Te puede interesar: Regina Kaller dice que Talina Fernández vive las consecuencias de sus actos

De esta manera, Talina Fernández expresó su incomodidad contra su nieto José Emilio tras conceder una entrevista y hablar mal de María, quien es producto de la relación de Mariana Levy con Ariel López Padilla.