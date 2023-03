Talina Fernández habla sobre el momento en que su nieta Paula intentó quitarse la vida

Ciudad de México.- Paula se sinceró sobre la muerte de su madre Mariana Levy y sobre como enfrentó su adolescencia en su ausencia. La actriz falleció de un paro cardíaco en el 2005, un hombre armado en un auto la seguía en su camino a un parque de diversiones con su hija y amigas.

En la entrevista para una publicación, la joven contó que de los 12 a los 16 años tuvo anorexia y bulimia, además de que atentó contra su vida. “La primera vez me ocurrió a los 13 años y en mi adolescencia fue un pensamiento muy frecuente, hasta hace algunos años”, admitió.

Debido a que Paula confesó que en una de esas ocasiones sintió que su madre la salvó, es que ahora su abuela, Talina Fernández, se pronunció al respecto.

Yo no supe, Dios a lo mejor en la forma de su mamá. No sabía lo que me estás diciendo, gracias a Dios ahí sigue Paula y le está echando ganas”