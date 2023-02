Paula Fernández revela que no quería actuar por miedo a comparaciones Mariana Levy

Ciudad de México.- La hija de la fallecida Mariana Levy, descubrió que quería actuar, por lo que tomó la decisión de entrar al Centro de Educación Artística de Televisa.

Aunque, la joven reveló que temía encaminarse como lo hizo su madre, ya que Mariana fue muy querida al participar en distintos dramas.

Como que justo me había cerrado mucho a eso por el mismo tema de que mi mamá fue una actriz súper querida, reconocida, pero como que siempre me picó la espinita, entonces dije ‘lo voy a intentar’, y ya estoy aquí, hice el casting, quedé, bendito sea Dios, y echándole todas las ganas, y la verdad me está encantando”

Dijo Paula en entrevista para el programa Hoy.

Interés en la actuación

De igual forma, la nieta de Talina Fernández expresó que está dedicada a sus clases, ya que asegura que siempre se ha interesado por el medio artístico. “Me llama la atención todo, me gustaría hacer de todo, desde la mala de la telenovela y meterme en el papel, o así cine súper de arte profundo que no se entiende”.

Asimismo, expresó su deseo de seguir con la carrera que tempranamente abandonó su madre tras su repentina muerte. “Me encantaría de alguna manera seguir sus pasos, y nada, verla es súper bonito la verdad, es muy emotivo, y sentirme aquí donde ella estuvo, como que de alguna manera creció tanto es súper bonito”, declaró.

Finalmente, la joven aseguró tener comunicación con la presentadora conocida como “La Dama del Buen Decir”, pese a que en el paso tuvieron algunas diferencias y Paula decidió irse de la casa de Talina.

“Sí, es mi abuela, obviamente estoy en contacto con ella, quizás ahorita no estamos tan cerca porque también yo estoy bastante ocupada con mis clases y luego los fines de semana pues tengo muchas cosas qué hacer, leer muchísimo, pero sí, yo le mandé mensaje, le platiqué que iba a estudiar y me deseó toda la suerte del mundo, tengo de hecho una comida pendiente con ella para que me platique toda su experiencia y me dé los mejores consejos”, detalló.