Talina Fernández se lanza contra Danna Ponce tras otorgarle el perdón a su hijo por presunto abuso

Ciudad de México.-Talina Fernández asegura “perdona” pero "no olvida luego que Danna Ponce otorgará el perdón a su hijo Coco Levy y consecutivamente terminara el caso de presunto abuso sexual.

Debido a la polémica en la que se vio envuelta la familia de la conductora de televisión por esta situación, es que Fernández manifestó su molestia con la artista y confesó que no olvidará todo lo que les provocó con su denuncia.

La perdono, pero no se me olvida, y no la quiero ver nunca, que siga su camino, que Dios la acompañe y que no tenga que pagar muy caro lo que hizo”

expresó Fernández en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Acto seguido, la llamada “Dama del buen decir” expresó su deseo de que algún día se aclare totalmente esta situación y se limpie el nombre de su descendiente.

“Que se sepa la verdad, y no tener la razón, eso es de idiotas, queremos que esto pase, que mis hijos tengan cada quien su chamba, y que a mí, que me han corrido de alguna televisora, por vieja, pues me consideren para darme una chambita”, destacó.