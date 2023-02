Talina Fernández desmiente perdón otorgado a Coco Levy por parte de Danna Ponce

Ciudad de México.- Talina Fernández se expresó sobre el proceso legal que inició Danna Ponce contra su hijo Coco Levy por presunto abuso sexual.

Aunque a inicios del año trascendió que la joven le había otorgado el perdón al productor, según la presentadora, las cosas no sucedieron de esa forma.

No lo perdonaron mi amor, no fue un perdón, no hubo delito que perseguir. Ya no tiene ninguna denuncia, está trabajando, todo está perfecto”