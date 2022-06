Talina Fernández aclara rumores sobre su bancarrota y la venta de su casa

La conductora Talina Fernández declaró tras los rumores de que vendía su casa para saldar deudas debido a su pérdida de trabajo en la televisión.

La presentadora de 77 años aprovechó el enlace telefónico que realizó con el programa Ventaneando para aclarar que el motivo que la orilla a deshacerse de su propiedad es la violencia que se vive en el lugar.

“Tengo desde hace 30 y bla, bla, bla, una casita en Tequesquitengo y es mi deber informarte que los balazos pasan zum, zum, zum (muy cerca). No estoy a la orilla del lago, junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa. Acto seguido pasaron unos días, fueron y lo mataron a él”, reveló la mujer conocida como ‘La dama del buen decir’.

Un lugar violento

Acto seguido, Talina declaró que desea vivir tranquila y por eso prefiere deshacerse de su propiedad. “Está Tequesquitengo a la orilla del lago, es muy agradable y aprendes a esquiar muy bien, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo, todas estas cosas, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, ¡claro que no!”.

Te puede interesar: "Odio las monedas [...] huelen muy feo", dice Danna Paola sobre por qué prefiere no usar efectivo

Al respecto de las especulaciones sobre que estaba vendiendo el inmueble por falta de recursos económicos, la conductora explicó: “Yo no sé quién fue de acuciche, creo a una revista que a veces no se le cree nada, de que yo iba a vender mi casa, es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión, el balazo que a mi me den, me va a dar en mi recámara”.

Por otra parte, Fernández se mostró muy contenta de poder charlar con los integrantes de la emisión de espectáculos de TV Azteca, pero el que se llevó los máximos halagos fue Pedro Sola.

Te puede interesar: Lucero defiende a su hija por críticas en redes sociales

“Pedrito, lo quiero, y quiero conocerlo, quiero darle un abrazo apretado y quiero decirle, bravo, viva, hurra”, dijo la artista, a lo que el conductor correspondió con cariño, dejándole saber que también desea verla en persona.