Lucero defiende a su hija por críticas en redes sociales

Ciudad de México.- Lucero se expresó ante los ataques que le han hecho a su hija en donde le han criticado su aspecto físico, o por ser hija de dos personas del medio artístico.

Lucero manifestí que por tener una descendiente más madura para su edad, además de achicar los comentarios contra su hija, dejó en claro que son pocos a diferencia de los buenos comentarios.

Es que así es la vida, o sea, no todo puede ser al 100 por ciento perfecto siempre, o todo 100 por ciento color de rosa, tiene que haber un equilibrio y en nuestros casos, yo lo he comprobado en redes sociales, sí hay cosas muy crueles, hay ofensas, y hay humillaciones y todo eso, pero es que ni caso, porque como hay cosas muy lindas y son la mayoría, pesa muchísimo más”

Expresó la artista en su canal de YouTube.

Buenos deseos

Acto seguido, Lucero correspondió a las personas que envían sus mejores deseos a la joven. “Siempre me he dado cuenta que tal vez hay un cinco por ciento de comentarios negativos, y un 95 de cosas positivas, entonces eso gana un 100 por ciento, se agradece muchísimo”.

Posteriormente, la exesposa de Mijares recalcó que tanto ella como su hija solo ponen atención a los mensajes que les ayudarán a ser mejor persona o artista.

“Si es una crítica cruel o fea, no la pelo, y si es algo que me hace crecer y que me hace como salir adelante en cosas, aprender, lo tomo en cuenta, entonces yo creo, pienso que es muy madura, pienso que es una mujercita que está evolucionando”, declaró.

No obstante, la artista de 52 años confesó que al inicio Lucerito si sufrió por los mensajes negativos en las distintas redes sociales. “Tal vez Lucero por no ser una artista que ya está acostumbrada y que le dan un llamado y que tiene que tener esta responsabilidad de llegar y cumplir, pues al principio estaba un poco (en shock)”, remató.