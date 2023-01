Esto dijo Susan Taunton sobre retiro de denuncia de abuso sexual en contra de Coco Levy

Ciudad de México.- Luego de que Coco Levy se librara de la denuncia por presunto abuso sexual en su contra, su pareja Susan Taunton rompió el silencio.

En una entrevista al programa Ventaneando, dijo que el hijo de Talina Fernández tiene prohibido hablar del tema.

“Mira, el juez dio una orden muy clara que dice ‘nadie más puede hablar del tema’, nadie está haciendo un desacato a una orden del juez. Es muy claro cuando alguien pone una demanda y luego la quita, ¿y luego?”, manifestó la artista.

Cuál sería la única forma que Coco Levy hablaría del tema

Acto seguido, la pareja del hijo de Talina Fernández dejó en claro cuál sería la única forma en que Coco se pronunciara sobre el caso.

“Hay una orden del juez directa que dice que ninguno de los dos puede dar ninguna declaración, no debería ninguno de los dos dar ninguna declaración, probablemente si hay un permiso del juez que diga que puede dar una declaración, la declaración será por escrito, no más. Yo creo que no hay que seguir alimentando esto que era una mentira desde el día 1”, explicó.

Posteriormente, Taunton lamentó las consecuencias que sufrirá Levy pese a que no cometió ningún delito. “Esta línea tan delgada que está en el hacer una acusación falsa, yo creo que lo más importante que tiene una persona es su reputación, y destruirle la reputación a una persona así, por tu ego, por ver si a ti te va mejor, híjole, el karma te alcanza tarde que temprano”, expuso.

Foto: Cortesía

Susan Taunton manda contundente mensaje

La intérprete de 52 años también lanzó un contundente mensaje con relación a este tipo de acusaciones sin sustento.

Yo quisiera preguntarles a todas las chicas que de verdad han sido lastimadas, que de verdad son violadas, chicas ¿qué pasa cuando hacen estas denuncias que no son ciertas y que después se desdicen?, cualquier pretexto es bueno, ‘le voy a entregar el perdón’, perdóname, eso no se hace. Todas las niñas que de verdad han sido lastimadas, quedan en ridículo”, expresó molesta.

Finalmente, Susan Taunton reveló que el hermano de la fallecida Mariana Levy se encuentra mucho mejor en estos momentos.

“En casa… se quedó con los amigos que sí eran amigos, y eso son regalos de la vida, son bendiciones, siempre hay que ver las bendiciones en los golpes duros”, concluyó.