“Soy absolutamente inocente”: Coco Levy tras ser vinculado a proceso

Ciudad de México.- El productor Jorge 'Coco' Levy se defendió tras ser vinculado a proceso en libertad, debido a la denuncia que levantó la actriz Danna Ponce en su contra por haberla acosado en las instalaciones de Videocine.

Afuera del juzgado, el artista se detuvo para hablar con los medios y manifestar que lo señalaron por falsedades.

Esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso, yo soy absolutamente inocente, y ya me ha costado mucho...Llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron presentar pruebas, esto es en base al dicho de la niña, que es lo único que hay”

Expresó Coco sobre la resolución de las autoridades en su caso.

¿Probará su inocencia?

Pese a esta situación, Jorge aseguró que próximamente podrá probar su inocencia. “Va a ver un proceso, lo cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar, hablar y mostrar, pruebas de que esto es absolutamente falso”.

De la misma manera, el artista puntualizó: “Yo trabajé muchos, muchos, años, ustedes lo saben, haciendo lo mismo, viendo gente, apoyando a producciones, etcétera, y lo único que tenía era cariño”.

Finalmente, Coco Levy reiteró que es una persona honrada y hasta la fecha no ha podido presentar pruebas para limpiar su nombre.



“Yo no cambio de personalidad de un segundo a otro, mi madre ustedes la conocen, yo soy de esa familia y se me ha juzgado sin dejarme a mí exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí, y han dicho pues este señor está agarrando a esa chiquita, la realidad es que no es así”, expresó.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, el hijo de Talina Fernández deberá acudir a firmar periódicamente al juzgado y se dio un plazo de tres meses para iniciar el proceso en su contra.