Coco Levy asegura que sólo buscaba "ayudar" a las actrices, no hacerles daño

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el empresario Coco Levy fuera separado de su cargo en Videocine este viernes por los señalamientos en su contra por acoso sexual, quiso hablar al respecto, asegurando que él jamás abusó físicamente ni ofendió a nadie.

Además, se atrevió a señalar que todo lo dicho a las actrices víctimas de acoso por parte suya, había sido únicamente para apoyarlas, reconociendo que sus palabras "pudieron ser malinterpretadas".

En un mensaje de casi dos minutos de duración, subido a su cuenta de Instagram, el exdirector de producción de la compañía cinematográfica reiteró que siempre ha procurado respeto para toda persona.

Hace tres semanas, dos actrices denunciaron legalmente al hijo de Talina Fernández por acoso; una de ellas argumentó que el entonces ejecutivo le dio un beso cerca de la comisura de los labios, sin su consentimiento, y ambas afirmaron que les prometía oportunidades laborales, pero que debían explotar su sexualidad, por lo que el productor llegó a solicitarles fotografías sin ropa.

Desde entonces, se han ido sumando varios testimonios similares a los revelados por las denunciantes.

En el video, Levy afirmó que ha ocupado estas últimas semanas para reflexionar sobre lo ocurrido, para entender lo que hizo mal.

Escuché, por ejemplo, como una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta donde no se sintió cómoda; una más me ha visitado de manera regular por casi seis años con quien tampoco he tenido ningún contacto físico y dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y se sentía frustrada y decepcionada".