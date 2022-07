Actriz acosada por Coco Levy le responde a su esposa

Ciudad de México.- Tras las declaraciones de Sussana Tauntón en las que defendió a su novio Jorge 'Coco' Levy por las acusaciones de presunto acoso sexual, es que Perla Villarello decidió responderle a la artista.

Me llama mucho la atención que no solo sea ella quien la que esté encarando la situación, pero me llama la atención que esté leyendo, o sea, ¿por qué no sale de sus propias palabras?, de su corazón... A cualquiera le impactaría las declaraciones que hemos estado haciendo, pero quiero decirle a Sussan que también lo estamos haciendo por ella, porque me imagino que de alguna u otra manera, ella también puede ser manipulada o, mejor dicho, si lo hizo con tantas, ¿por qué ella sería una excepción?”