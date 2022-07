Pareja de Coco Levy lo defiende por acusaciones en su contra de abuso sexual

Ciudad de México.- Luego de las acusaciones por abuso sexual que tuvo Coco Levy por parte de la actriz Danna Ponce, Sussan Taunton habló en su defensa.

Fue por medio de una publicación en instagram en donde la artista decidió exponer los motivos por los cuales le externaba el apoyo a su pareja durante este proceso.

“Hace más de 30 años conocí a Coco Levy, hemos sido por muchos años grandes amigos, y hoy, la verdad es que decidimos ser pareja. Coco no es perfecto, yo tampoco lo soy, nadie, pero sí se acerca muchísimo a lo que soñé. Es un hombre super respetuoso que practica lo que muy poquitos tienen, que se llama inteligencia emocional, lo cual nos permite tener un nivel de comunicación muy clara que para mí es vital y se ha convertido en un pilar donde recargarme, y un motor para seguir adelante personal y profesionalmente. Lo amo profundamente y confió en él al 1000 por ciento”, indicó.

La famosa también dijo: “Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretender sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto, la verdad es que como mujer adulta tengo claro que este lenguaje debe cambiar, y eso exige que nos revoquemos y nos reprogramemos todos y cada uno de nosotros, pero no podemos satanizar a una persona que abusa de su honestidad, como si fuera un delincuente”

“Habría que entender que el abuso del que lo acusan va muchísimo más allá, esto es muy serio y se tiene que investigar a fondo, quitarnos las hipocresías y los juicios sumarios de encima. La igualdad entre hombre y mujeres que todos queremos exige una construcción cultural nueva por la que debemos trabajar todos, y creo que la única manera de lograrlo es con total honestidad, sin calumnias y con justicia”, concluyó.