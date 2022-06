Danna Ponce se expresa sobre Talina Fernández tras acusar a Coco Levy de abuso

Ciudad de México.- La actriz Danna Ponce sigue con el tema de la denuncia contra Jorge Coco Levy por presunto abuso sexual, por lo que fue nuevamente con la Fiscalía para ratificar su denuncia y cumplir con la solicitud de entregar su teléfono y verificar que las conversaciones que sostuvo por medio de Whatsapp

Danna Ponce sigue firme en su denuncia contra Jorge ‘Coco’ Levy por el presunto delito de abuso sexual, por lo que regresó a la Fiscalía para ratificar su denuncia y cumplir con la solicitud de entregar su teléfono para verificar que las conversaciones que sostuvo por WhatsApp fueron con el productor.

Vengo con la policía cibernética para que se compruebe que el número a quien le envié los WhatsApp si era Coco Levy, y se pueda ya pasar al siguiente paso, para cerrar la carpeta de investigación. Falta que la policía de investigación tome mi teléfono para que se compruebe que la conversación si fue con el señor Coco Levy”

Dijo a la prensa la artista.

¿Qué piensa de Talina?

Sin embargo, al ser cuestionada por Talina Fernández y el mensaje que deseaba mandarle a la madre de Coco, la joven explicó: “No tengo nada qué decirle a la señora, lo mencionaba ayer, creo que aquí lo importa son las acciones de su hijo, y cómo ha afectado el medio de la actuación, y cómo ha afectado a mujeres, éramos mujeres vulnerables con un lobo que tenía poder”.

Y al escuchar si no pensó en el dolor de madre que le pudo ocasionar a la actriz comentó: “Sinceramente no, porque si empiezo a pensar en todas las personas a las que les va a doler, voy a empezar a no decidir por mí”.

Sobre el video en el que Levy se defiende de los señalamientos de abuso, Danna replicó:

“Yo pienso que está dando la cara y está dando patadas de ahogado, en su video se puede ver cómo está leyendo para empezar, yo he hablado desde mi historia, desde lo que pasó, desde mi vulnerabilidad me estoy exhibiendo a todo el mundo, tengo miedo de lo que pueda llegar a hacer, tengo miedo de que él me ataque a mí, cuando no es así, cuando yo estoy diciendo la verdad”.

Señalamiento de abuso

Tras confesar que considera un “circo” la reacción de Levy ante su señalamiento de abuso, la joven también puntualizó que nadie ha respaldado al productor. “Pues ni tanto, nadie le creyó, si te pones a ver los comentarios, nadie lo apoya”, expresó.

Finalmente, la actriz dijo estar consciente de lo que perdería laboralmente al hacer esta denuncia. “No me importa, si me van a cerrar las puertas como las del señor Coco Levy mejor que me las cierren para evitar cualquier otro tipo de abuso”.