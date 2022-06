Regina Kaller se suma a las victimas de Coco Levy

A unos días de que la actriz Danna Ponce, de 22 años, denunció pública y legalmente a Jorge ‘Coco’ Levy por abuso sexual cuando fue a pedir empleo en la empresa Videocine, y se suma la artista Regina Kaller, quien narró cómo habría sido la táctica de manipulación del productor.

“Él siempre me decía: ‘Es que tienes que ser una demonia’. La narrativa de la demonia es la misma y hasta a veces usa a su hermana, eso me parece bastante enfermo. ‘Mi hermana hacía lo que quería y tenía a todos donde quería porque ella fue un demonio’”, declaró la joven en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Estas supuestas expresiones del productor, coinciden con lo que relató anteriormente Ponce sobre la forma en que Coco se refiere al desempeño profesional de Mariana Levy, quien perdió la vida el 29 de abril de 2005 por complicaciones en su salud tras presenciar un asalto.

Violentada emocionalmente

Posteriormente, Kaller recordó el encuentro que sostuvo con el hijo de Talina Fernández y relató: “Estábamos como así [frente a frente con un espacio reducido], entonces él me pone en la esquina pegada a la pared, se me acerca muchísimo y me planta un beso justo aquí [comisura de los labios]”.

A pesar de que refiere haber sido besada sin su consentimiento, hasta el momento Regina no piensa que fue víctima de abuso sexual, aunque considera que sí fue violentada emocionalmente.

“Me dice: ‘Regina, ¿tú crees que me quiero acostar contigo?’ y le dije: ‘No sé’, [entonces me respondió] ‘No me quiero acostar contigo y ese es tu error’”, añadió Kaller sobre su experiencia con el productor.

Finalmente, la joven artista consideró que toda la experiencia que habría vivido con Coco Levy es resultado de una manipulación donde los responsables son las supuestas víctimas.

