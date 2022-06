Coco Levy se manifiesta tras señalamiento por abuso sexual

Ciudad de México.- Jorge Levy, hijo de Talina Fernández se manifestó en relación a las recientes acusaciones que hizo Danna Ponce, quien dijo que Coco habría aprovechado su puesto de productor para abusar sexualmente de ella.

Por medio de un video en Instagram, Levy relató:

Soy Coco Levy, y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre, y como yo he educado a mis hijas, ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas, en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida... Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable, la fortaleza en cientos de productoras, actrices, amigas, amigos y colegas, que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento”