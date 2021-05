Talina Fernández asegura que los extraterrestres curaron su pierna

CIUDAD DE MÉXICO.- Talina Fernández sorprendió a todos sus compañeros del programa “Sale el Sol” al afirmar que unos alienígenas la operaron de la pierna.

La conductora dejó boquiabierto a los otros presentadores de la producción, así como a la misma audiencia, luego de revelar que tuvo un encuentro cercano del tercer tipo en la década de los 70.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según lo narrado en la sección “Trapitos al Sol”, todo ocurrió al conocer al ilusionista Uri Geller, conocido por doblar cucharas y detener relojes con la telequinesis. Talina aseguró que, gracias a él, es que pudo concretar un encuentro con los extraterrestres.

“Lolita Ayala y yo condujimos un programa y éramos las traductoras. Habló alguien y dijo: ‘¿Cómo es posible que Uri Geller esté doblando cucharas cuando podría aprovechar su don para curar?’, a mí me curaron en el Ajusco unos hombres alienígenas’”, recordó Talina.

Este comentario hizo que cientos de televidentes llamaran a los teléfonos del programa para pedir más información sobre estos supuestos extraterrestres.

“Yo estaba más preocupada por la traducción, que no le pregunté más. Y el lunes, llego a Televisa, y me dicen que los teléfonos estaban bloqueados, porque la gente quería saber más sobre en dónde te curan con las manos unos extraterrestres. Dije ‘chin, ni le pregunté, sintiéndome muy mal’”.

Después de eso, Talina se contactó con una amiga suya quien le contó que había sufrido un problema con su automóvil, y mientras esperaba a que se arreglara, conoció a un extraño hombre que “había sido curado por alienígenas” y se identificaba como “Jorge”.

“(Jorge) me llamó y me dijo que ‘dicen que te puedo llevar con ellos’ y le pregunté si podía llevar a mi esposo y a otra reportera”, relató.

Sin embargo, antes del encuentro, Talina tuvo un accidente en una de sus piernas.

“Llego el día de la cita y llega el hombre rojo y me dice ‘síganme’, yo con la rodilla amoladísima. Entonces nos vamos en un panel sin ventanas, llegamos y México está allá abajo. Pudo haber sido el Ajusco, puede haber sido no sé qué”, narró.

LA CURARON SIN ANESTESIA

De acuerdo a Talina, entró a una casa donde había un grupo de hombres vestidos completamente de negro, quienes lograron sanar las heridas de sus piernas como si nada hubiera pasado.

Yo dije ‘me van a sedar, me van a hipnotizar, saqué un cigarro para estar alerta. Entonces empiezo a sentir la pierna helada, me sube hasta acá y ellos con los ojos cerrados hacían ‘así' y ‘así', de repente ‘ya acabé' y empezaron a eructar. Me levanto el pantalón y la pierna absolutamente perfecta”.

“Pasado el tiempo voy con un doctor y me tomo una radiografía. El doctor me pregunta: ‘¿Cuándo te rompiste la rodilla?, ‘¿Yooo?, nunca’, ‘ah, cómo no’ y me enseña mi rodilla, la rodilla que me operaron los extraterrestres”, concluyó Talina.