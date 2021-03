Talina Fernández revela cómo reaccionó María tras muerte de Mariana

Como un acto de cariño y madurez, la presentadora Talina Fernández y su nieta María Levy aparecieron juntas en un video de YouTube para hablar por primera vez de cómo enfrentaron la terrible situación de la muerte de Mariana Levy, quien era hija de Fernández y madre de Levy y que sufrió un infarto en el año 2005.

"Se llama María López Levy y es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidarla", dijo Talina para presentar a su nieta, quien sonreía sentada junto a ella.

Cuando sucedió el asalto que le provocó la muerte a la actriz, María tenía apenas 9 años y quedó bajo la tutela de su abuela, mientras que sus dos medios hermanos menores, Paula y José Emilio, se fueron a vivir con su padre, José María Fernández, "El pirru". María por su parte, es hija del actor Ariel López Padilla, con quien su madre tuvo una relación previa.

El video fue publicado el pasado 27 de marzo, un día antes de que María cumpliera 26 años de edad y durante más de 16 minutos hablaron de la relación abuela-nieta durante la adolescencia de la joven, quien hoy es fotógrafa, modelo y diseñadora.

"María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar, estaba atorada", confesó Talina cuando pusieron en la mesa el tema de "lo peor que María hizo en el pasado".

"Justo, como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo, lo sacaba de otras maneras muy feas, entonces en secundaria me volví super bully", contó la fotógrafa. "Pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento, no se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro", agregó.

¿Quién fue hombre que separó a Talina y María?

Durante la charla también hablaron de algunos romances de "La dama del buen decir", como es conocida Fernández e hicieron mención de un hombre con el que María se fue al cumplir los 18 años, momento en el que se independizó y dejó de vivir con su abuela.

"Ella se fue de la casa con un sujeto de cuyo nombre no me quiero acordar, cuando tenía 18 años y después le ha dado por viajar sola", expresó Fernández mientras hablaban de lo aventurera que ha sido María.

En 2014 Levy estuvo muy enamorada de su compañero de la universidad Diego Carrión, con quien compartía en redes sociales fotos de todos los momentos que vivían juntos, desde pasear a sus mascotas hasta disfrutar la playa abrazados.

Como pareja eran inseparables y viajaron juntos a lugares como Acapulco, Cancún y Tepoztlán. Su relación duró aproximadamente tres años y durante este tiempo se habló de un distanciamiento entre Fernández y Levy, sin embargo en 2017 la relación se terminó aparentemente por una traición de parte de él, aunque ella nunca lo confirmó.

"Nos pasamos a querer bastante, porque aunque se haya ido con ese mal hombre a los 18 años ya pasamos esa etapa y nos amamos profundamente", afirmó Fernández.