Talina Fernández dedica conmovedora carta a Mariana Levy a 16 años de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- A 16 años del fallecimiento de Mariana Levy, su madre Talina Fernández conmovió al leer públicamente una carta que le escribió a su famosa hija.

Visiblemente conmovida al conmemorar un aniversario luctuoso más, la llamada “Dama del buen decir” expresó: “Me piden que te escriba una carta, hoy que hace 16 años que te fuiste de nuestra vida. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma?”.

Acto seguido, la conductora confesó: “tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros, era tu cumpleaños 39 y ¿cómo saber que era una semana antes de tu partida?, te llevé unos aretes chiquitos de rubí, que eran de mi mamá, tú eras delicada, no eras ostentosa, y los aretes te encantaron, y yo, sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada”.

Posteriormente, Talina describió a Mariana en su faceta como madre. “¿Quién me iba a decir que esa chiquita prematura de 6 meses y medio y solo 960 gramos iba a ser mamá de tres niños?, mamá como las de antes, bordaste sus sábanas, forraste su moisés, como la abuela María. Te daba tiempo de trabajar y ser una perfecta ama de casa. ¡Qué suerte que viviéramos puerta con puerta!, llegabas en la mañana con tu café y cargando a tu muchachito, oía desde la cocina tu voz diciéndome ‘maaa’, platicábamos y nos poníamos al día”.

Tras relatar el día de la muerte de la actriz, Fernández contó detalles del momento del velorio de su hija al borde del llanto.

“El velorio en mi casa fue acompañado con canciones que te encantaban de Pancho Céspedes, ¡esta vida loca, loca, loca!, y yo ahí junto a al féretro y tú volando hacia lo desconocido, no recuerdo más que la insistente consigna de cuidar a María, a tus hermanos que vivían la misma pena, ¡no los pude consolar!, a mi mamá tampoco, ¡qué egoístas somos en el dolor!”.

"Tuve la fortuna de abrazarte y decirte todo lo que eras para nosotros...": Se cumplen 16 años desde la sensible partida de Mariana Levy, nuestra querida Talina Fernández abre su corazón y recuerda con cariño a su hija. Te abrazamos con el alma, 'Dama del Buen Decir'. pic.twitter.com/l1E09WgDhs — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 29, 2021

Finalmente, Talina externó con gran dolor:

“Hoy es un día aciago, no te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume cristal... estás aquí en los recuerdos, dentro de mí, estás en tus hijos, en tus hermanos, en cada espacio, en cada olor, cada amigo, cada música, me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando. ¡Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida!”.