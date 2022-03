Sus XV años: Julión Álvarez celebra su carrera musical con una misa

CIUDAD DE MÉXICO.- Para celebrar su aniversario en el medio artístico, Julión Álvarez recibió sus 15 años de carrera como cantante con una misa en una iglesia de la Ciudad de México.

El intérprete de "Incomparable" convocó a los medios de comunicación para poder compartir con el público su festejo, por lo que varios fueron testigos el pasado lunes en la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga en la CDMX, donde estuvo acompañado de su madre, María Felicitas de Montelongo, y con su equipo de trabajo.

Algunos de sus fanáticos señalaron que este momento fue bastante emotivo, ya que los últimos años han sido bastante difíciles para el artista luego de ser acusado de presunto lavado de dinero por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, Julión se mostró muy alegre de estar cumpliendo sus quince años como cantante y aseguró que espera solucionar el problema muy pronto.

A pesar de todas las situaciones que nos han tocado en los últimos cuatro años y medio, en los primeros (años) fue tocar muchas puertas en muchos medios. Hoy me siento muy afortunado, muy bendecido por todo lo que me ha tocado vivir y tocar", dijo el cantante para Posta.

Julión Álvarez se sinceró con la prensa y confesó lo mucho que desea volver a cantar en Estados Unidos luego de que el Departamento del Tesoro del país congelara sus cuentas y no le permitiera estar sobre el escenario internacional por los cargos de que se le acusa. "Seguimos en espera de una resolución favorable, no perdemos la fe, pero ¡ya estuvo!", mencionó.

Asimismo, el intérprete chiapaneco destacó que estos quince años de carrera no fueron fáciles, pero considera que ha sido una experiencia personal muy bonita para él: "a pesar de todas las situaciones que nos han tocado en los últimos cuatro años, en los primeros fue de tocar puertas y en su momento los festejamos al doble o triple, se vinieron muchos temas, hoy nos toca aprender y me siento bendecido por todo lo que me ha tocado aprender”, dijo para Encancha.

A través de sus redes sociales, Álvarez subió un video de la misa que celebró el pasado lunes 7 de marzo, donde se ve una gran cantidad de personas que acudieron a la iglesia para presenciar su agradecimiento a Dios por los logros que ha cosechado en estos años, por lo que sus fanáticos expresaron su cariño y lo felicitaron por su carrera.