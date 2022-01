Hackean WhatsApp de Julión Álvarez y usuarios bromean sobre la situación

CIUDAD DE MÉXICO.- No es nada extraño que las celebridades sufran intentos de hackeos en sus redes sociales con intención de mandar mensajes inapropiados a distintos usuarios o para sacar provecho de esto.

Y ahora, Julión Álvarez se unió a la lista de otros famosos que fueron víctimas de estos daños personales al atentar a su privacidad digital, así lo informó desde un comunicado de prensa que compartió el equipo del trabajo del cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram @lospasosdejulio, el staff del chiapaneco invitó a todos sus contactos a hacer caso omiso de cualquier petición o mensaje que llegue desde el número del intérprete de "Háblame de ti".

Se les informa que el WhatsApp de Julión Álvarez fue hackeado, por lo que por favor no vayan a abrir ningún mensaje de su número y menos caer en alguna trampa. Precaución!!!", se lee en la imagen.

Instagram/@lospasosdejulion

Aunque de momento no hay más información sobre el hackeo de WhatsApp del artista de 38 años, su equipo de trabajo solo mencionó que tuvieran cuidado para no caer en algún tipo de manipulación.

Para dejar en claro lo delicado de la situación, el mensaje concluyó con "Precaución" junto a varios signos de admiración, posiblemente con la intención de llamar la atención de sus miles de seguidores, quienes publicaron divertidos comentarios para sacar el lado positivo de este incidente.

Pese a esto, una ola de comediantes, influencers y otras figuras públicas aprovecharon la situación para bromear con Julión Álvarez, tales como el Escorpión Dorado, Yeison Jiménez, Mau Nieto, entre otros.

"Me estás diciendo que las fotos que me pediste y te mandé con la extensión de mi personalidad en su máxima expresión no eran para ti?", escribió Alex Montiel, "Con razón hace un año no me contestas jajajajjaa", "Con razón nunca me has escrito", "Entonces no vamos a salir?", "Ojalá me hablara aunque sea el hacker", "Enterada, pero no lo tengo", "Y ahora qué hago con los $10,000 que me pidió para un concierto en el bautizo de la niña?", se lee en los comentarios.