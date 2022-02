Survivor México: ¿Macky González estará en el programa?

MÉXICO.- TV Azteca anunció que está preparando una nueva edición de Survivor México. El programa comenzará a grabarse cuando finalice Exatlón All Stars a mediados de marzo. Ya se ha especulado quiénes serán los famosos que estarán en el programa y ahora se dice que Macky González podría aparecer en el reality de supervivencia. Así lo reportó el portal especializado en noticias deportivas Hoy Fut.

Macky González se dio un descanso para poder recuperarse de la “dieta exatlónica” que le causó problemas de salud, pero recientemente anunció que ya volvió a entrenar con el fin de prepararse para un nuevo proyecto. ¿Se trata de su posible participación en Survivor México?

La atleta explicó que la alimentación que tenía en Exatlón México le causó problemas con su figura pues perdió mucho peso durante su estancia en el programa. Se especuló que su salida se debió a que tenía problemas con las drogas y que incluso su pareja no la dejaba estar en el reality, lo cual molestó bastante a la deportista.

"Me estaban diciendo que me dopaba, que me estaba metiendo drogas, que mi novio no me dejaba ir a Exatlón… ¡qué más me falta! Estaba enferma y esos no son ejemplos positivos de cómo queremos o podemos vernos. Estoy recuperándome, pero me ha costado”, comentó.