Exatlón México: ¿Dónde y cuándo ver la gran final?

MÉXICO.- Exatlón México tendrá a sus campeones de la quinta temporada este domingo 30 de enero y aquí te decimos dónde y a qué hora ver la gran final.

Como ya es una tradición desde el inicio de la temporada, los domingos a las 20:00 horas a través de las pantallas de Azteca Uno se puede apreciar el día más importante de la semana para los atletas de la competencia. En esta ocasión se coronará a los campeones por el mismo medio, aunque la transmisión no será en vivo pues la competencia final ya fue grabada.

Zudikey Rodríguez contra Marysol Cortés en la rama femenil, así como Koke Guerrero contra David "La Bestia" Juárez serán los duelos que se podrán apreciar este día.

¿Po qué no es en vivo?

Las últimas finales, tanto de Exatlón México como de Survivor México, habían sido totalmente en vivo; sin embargo, en esta ocasión no se pudo realizar por diversas cuestiones.

Aunque no se oficializó el motivo, se habla de que no se pudo llevar a cabo en directo debido a que ya se comenzó a grabar la edición All Stars del concurso, la cual se estrenará al día siguiente de la final de la edición actual, es decir, el lunes 31 de enero, según reporta Hoy Fut.