TV Azteca prepara nuevo reality de supervivencia: exintegrante de 'La Isla' quiere participar

MÉXICO.- TV Azteca está trabajando en un nuevo reality de supervivencia y ya hay un interesado. Se trata de un exparticipante de La Isla, quien ante la noticia no tardó en levantar la mano para participar.

Según información difundida por TV Notas y otros medios especializados, el programa podría iniciar tras la temporada de MasterChef Junior en abril. Aunque Survivor fue uno de los shows favoritos de la audiencia de TV Azteca en su segunda temporada, dieron a conocer que este no será el único reality de supervivencia, pues habrían optado por estrenar uno nuevo.

Sandra Smester, directora de contenidos de TV Azteca, confirmó que planean hacer una versión propia del programa I’m a Celebrity Get Me Out of Here (Soy una Celebridad, Sácame de Aquí) sin dejar de lado a Survivor. “

"Tenemos Survivor que regresa, Exatlón, justo el lunes comenzamos con All Star y por ahí tenemos otras sorpresas, un formato que se llama I’m a Celebrity Get Me Out of Here (Soy una Celebridad, Sácame de Aquí) que lo estaremos iniciando por abril en Azteca Uno”, reveló en una entrevista con PRODU.

Tras esta revelación, ya hubo un famoso que mostró su interés. Se trata de alguien muy recordado por las polémicas que protagonizó en La Isla, otro reality de Azteca, hace algunos años, Jorge Luis Vázquez, quien en redes sociales escribió: “¡qué chulada ¿en dónde aplico para ir?”.

La Isla tenía el objetivo de que los concursantes sobrevivieran en condiciones extremas en una isla. Debían ganar competencias en grupo para ser premiados con la mejor casa y con condiciones favorables para, de este modo, tener mejo resistencia y así avanzar en el juego.

¿De qué se trataría el nuevo reality?

I’m a Celebrity Get Me Out of Here (Soy una Celebridad, Sácame de Aquí) es un programa británico creado por London Weekend Television, producido y transmitido en ITV desde el año 2002 con notable éxito.

El reality consiste en reunir a celebridades en una jungla donde deben ganar retos físicos o mentales para obtener alimentos y sobrevivir. En el programa también cuenta la opinión del público por lo que los eliminados se seleccionan con base en los votos de la audiencia. Hasta el momento la versión mexicana de este concepto solo es un plan y no se tienen más detalles.