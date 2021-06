Kristal Silva explicó por qué no utilizó el “Tótem de la Inmunidad” y pidió disculpas al público por dejarse expulsar

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la expulsión de “Survivor México”, el pasado domingo, Kristal Silva fue criticada por no luchar por quedarse en el programa y no utilizar el “Tótem de la Inmunidad” que días antes se había encontrado.

A la presentadora de “Venga la Alegría” le han llovido críticas por no luchar en el “Juego de la Extinción” y dejarse vencer por sus compañeros con la evidente intención de que la expulsaran.

En los avances semanales que se publican en la cuenta oficial de Instagram del programa, se anunció que Kristal, de la tribu “Jaguares” había encontrado el “Tótem de la Inmunidad Individual” que había perdido Bárbara Falconi, quien fue expulsada por lo mismo.

Según en ese momento, Kristal dijo que lo guardaría para utilizarlo cuando estuviera en peligro de ser eliminada, pero no fue así y se lo regaló a su compañera Cynthia, lo que provocó polémica, tanto en redes como en los medios, ya que nadie en su sano juicio hace eso, excepto que quieras ser expulsado.

En una entrevista que le hizo Horacio Villalobos, la exreina de belleza recordó esos momentos y explicó lo que sucedió realmente.

¿Qué pasó con ese tótem, por qué lo entregué? Porque habíamos llegado a un acuerdo, Cynthia y yo, de que si alguna de las dos lo encontraba lo íbamos a usar a nuestro favor; sin embargo, también veníamos venir una sentencia para ambas”, dijo.

La conductora confesó tener un “corazón de pollo” y una amistad con Cynthia, la cual se fortaleció diariamente en la competencia y crearon una hermandad, por lo que acordaron que quien necesitara el tótem lo usaría.



KRISTAL PREFIRIÓ REGALAR EL TÓTEM POR ESTA RAZÓN

Ante las críticas y cuestionamientos de los seguidores de “Survivor México” hacia Kristal Silva por haber prácticamente “renunciado” al programa de televisión, la tamaulipeca aseguró que el tótem le serviría más a su amiga Cynthia que a ella.

“En algo quedamos: Quien lo necesite lo va a usar. Entonces, yo, con esa promesa, con esa confianza, fue que decidí dárselo a ella porque estaba más en riesgo, porque el día de mañana, si yo me iba, no pasaba nada. Yo tenía que llegar a mi boda. Yo tenía que venir a hacer mis planes…”, aclaró.

La conductora de TV Azteca agregó que no le alcanzaba el tiempo para seguir planeando su boda que será en agosto, por eso es que prácticamente se rindió y dejó que la expulsaran, aunque asegura que dio todo de sí en la prueba del rompecabezas a pesar de que se diga lo contrario.



PIDE DISCULPAS AL PÚBLICO

Tras la actitud de Kristal en el “Juego de la Extinción” y confesar que ya se quería salir de la competencia de “Survivor México” para planear su boda, la modelo pidió disculpas al público, quienes la tundearon en redes y la llamaron “traidora”.

Esto fue, porque argumentaban que Kristal ocupó un lugar en la competencia que no le correspondía y habría sido mejor que renunciara y que no expulsaran a otro de sus compañeros; además, consideraron una traición el hecho de que varios apostaron por ella y la veían como una de las finalistas.

“Quiero pedir una disculpa pública… y lo he estado repitiendo con el corazón en la mano, a todas aquellas personas que estuvieron apoyándome día tras día, desde el minuto uno, que me aventaron al agua y que veían que me estaba ahogando, que me estuvieron echando las porras, que me estuvieron siempre mandándome mensajes de apoyo… les agradezco que ahí estuvieron”, expresó.

Silva les pidió a sus seguidores que si la apoyaron en la competencia porque le tiene un cariño verdadero, que también la apoyen en su decisión.