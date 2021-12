Survivor México: Integrante se desploma tras enterarse de la muerte de un ser querido

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los realities favoritos del público es "Survivor México", programa que ganó gran popularidad en TV Azteca por los retos físicos y las competencias de supervivencia a la que deben enfrentarse los integrantes en cada uno de sus episodios.

Sin embargo, ahora el show está de luto por la reciente noticia que causó conmoción entre todos los integrantes del programa, y es que un ser querido de Gary Centeno falleció hace tan solo unos días.

El actor originario de Costa Rica destacó en el reality al participar en la segunda temporada de la producción, aunque tuvo que salir cuando se enfrentó al Sargento Rap y Paco Pizaña en su segundo duelo de eliminación.

Ahora, Centeno debe enfrentar un reto más difícil de lo que se podría imaginar, pues el pasado lunes 6 de diciembre el joven se mostró devastado en redes sociales al informar a sus seguidores que su madre murió tras luchar contra el cáncer que padecía.

La señora Lizzette Lovo Bengochea llevaba años luchando contra el cáncer, pero perdió la batalla hace unos días y este trágico suceso llenó de tristeza a su hijo Gary Centeno.

A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de "Survivor México" compartió con sus miles de seguidores que se encontraba destrozado por su muerte y que no podía creer lo que había pasado.

Todos mis logros siempre te los dediqué, todo lo que hacía era para que te sintieras orgullosa de mí. Mi corazón está destrozado, todavía no puedo creer que te me fuiste, porque todavía tanto que hacer para que te sintieras más orgullosa de mí. Los que me conocen sabe lo que significaba mi mamá para mí", escribió en una de las imágenes.