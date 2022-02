¿SuperHolly rechazó estar Hoy o nunca fue invitada?: polémica en el programa

MÉXICO.- Todo parecía indicar que la polémica entre Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, y la creadora de contenido bilingüe conocida como Superholly estaba por terminar, pues se anunció que la youtuber estaría presente en el matutino como invitada especial. Sin embargo, mientras los miembros del programa dijeron que Holly canceló su asistencia, la influencer aseguró que ni siquiera tenía conocimiento de la invitación.

Un día después de anunciar en un breve promocional que la youtuber estaría en el programa, por medio de la cuenta oficial de Twitter de Hoy se emitió un comunicado en el afirmaron que el equipo de Superholly sí había aceptado la invitación, por lo que grabaron los clips donde anunciaban su asistencia. Sin embargo, cancelaron su participación el pasado 7 de febrero.

“Queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir a Programa Hoy por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo el lunes siete de febrero cancelaron su visita, los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire. Las puertas del programa Hoy siempre estánn abiertas”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Los anuncios en los que se Galilea mencionaba la asistencia de SuperHolly fueron retirados y dejaron de trasmitirlos en televisión, aunque el clip fue recuperado por algunos televidentes y todavía circula en redes sociales.

Por su parte, Holly Grace también usó su cuenta de Twitter para desmentir lo dicho por el programa, pues negó haber recibido la invitación. De hecho, según dijo la youtuber, se enteró de la supuesta invitación gracias que sus seguidores la cuestionaron al respecto. Ante la insistencia de algunos fans, ella aclaró que no podría haber aceptado pues ese día tenía dos importantes juntas en Tulum, Quintana Roo.

“Mi gente, estoy un poco confundida. No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO.”

En su publicación también dejó ver una captura de pantalla donde le responde a una seguidora y ella le informa del promocional de Hoy. Hasta el momento, el equipo del matutino no se ha pronunciado sobre la respuesta de Holly y no se conocen más detalles del supuesto acuerdo y cancelción que ocurrió con el equipo de la también maestra de inglés.

¿Qué pasó entre Holly y Galilea Montijo?

El pasado 25 de enero en Hoy, Galilea Montijo habló en defensa de Yalitza Aparicio y arremetió contra la youtuber Superholly, quien hizo un video en el que analizaba el inglés de la actriz. Yalitza vio el video de la maestra de inglés y reaccionó a él en su propio canal de YouTube, agradeciendo los comentarios y compartiendo cómo fue su experiencia aprendiendo el idioma.

A pesar de que Holly es experta en pronunciación, gramática y vocabulario, no expresó ninguna crítica severa ni hostil a la nominada al Óscar y tal como ha hecho en muchos de sus análisis se enfocó en resaltar los aspectos positivos y dar consejos a quienes les interese aprender el idioma.

Sin embargo, Galilea arremetió en contra de la youtuber, pensando quizá que había atacado a Yalitza. “El día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos, nena, mientras don’t care… Sabes qué es lo importante, cuando voy a EU me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas”, dijo la conductora.

Sobre esto, los fans de Holly criticaron a Galilea y al programa por opinar sobre el video que evidentemente no conocían. La propia Holly se pronunció al respecto. “Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. (??? ¿Qué onda con el comentario?). No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”, comentó.