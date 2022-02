Raúl Araiza termina su relación con Margarita Vega: ella quería boda e hijos, pero él no

MÉXICO.- El pasado 4 de febrero, Raúl Araiza usó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su relación con Margarita Vega. "Gracias por tu tiempo y tu amor. 8 meses increíbles... Hoy empiezo a escribir otra página de vida", escribió el actor en sus historias de Instagram. Este 8 de febrero la revista de espectáculos TV Notas publicó una entrevista que tuvo con el conductor del programa Hoy en la que dio detalles de la ruptura con la actriz de 35 años.

El también actor empezó confirmando que la relación entre ellos había terminado y que una de las razones principales fue la diferencia de edad de 21 años, pues Araiza tiene 56. “La verdad es que yo tomé la decisión, y el motivo por el que le pusimos punto final fue porque sí pesaron los 21 años de diferencia entre nosotros”, comentó.

En seguida, el conductor detalló que sentía que en la relación estaban limitando su libertad y que en la dinámica entre ellos se sentía "regañado" por la actriz. Araiza declaró que no estaba dispuesto a tener este tipo de relación, especialmente después de haber estado en un matrimonio por 24 años.

“Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión. No tuvimos conflictos, pero sí diferencias en proyectos de vida. Soy 21 años mayor que Mara y me di cuenta de que ella quiere ser mamá o busca cosas que yo ya viví, entonces yo no podía ser tan egoísta como para negárselas; por esa razón preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera, pues Mara es una mujer maravillosa y por eso me duele mucho esta ruptura”, reveló.