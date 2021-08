Sugey Abrego que su ex pareja le pague deuda tras ganar demanda

Ciudad de México.- Sugey Ábrego espera que su ex marido le pague la deuda millonaria que le dejó, luego de ganar una demanda.

La actriz reveló que la deuda de Enrique Durán con un banco, asciende a más de medio millón de pesos.

Han sido dos años en el que yo pago mensualmente ese préstamo con el que esta persona tiene su negocio, mantiene a su pareja, y no siento envidia, pero la cuestión es que ese negocio está cimentado en mucho esfuerzo mío, eso es de una persona muy malagradecida. No contento con no pagar, me demanda facturas de lo que pude haber comprado yo en el matrimonio para justificar eso, entonces, se necesita ser muy, muy canalla y muy miserable para buscar ese tipo de argucias para seguir ganando tiempo”, manifestó la actriz.

Proceso de su situación legal

Asimismo, durante la entrevista brindada al programa ‘Venga la Alegría’, la también conductora explicó el proceso en el que va su situación legal. “El 5 de agosto el juez de la sala 14 de lo familiar me absolvió de esta demanda, dice que el señor no acredita sus pretensiones, es decir, que ni siquiera le da la razón […] lo que viene es una junta de conciliación, donde el juez nos cite para decirle ‘¿con qué le va a pagar a la señora?’”.

Finalmente, Abrego aprovechó el momento para enviarle un fuerte mensaje a su ex pareja. “Yo ya estoy en esta postura de que, si me tiene que pagar con calzones, que me los den, porque yo soy capaz de venderlos”.