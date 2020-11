Sugey Abrego denuncia abusos de su ex esposo y asegura que se divorció de un “estafador”

CIUDAD DE MÉXICO.- Sugey Abrego sigue denunciando los abusos que sufrió a manos de su ex esposo Enrique Durán, quien la dejó con una deuda de más de medio millón de pesos en el banco.

La conductora reveló en entrevista para el programa Sale el Sol que su ex pareja tiene prácticamente un año de no hacerse responsable de los pagos de un préstamo que ella solicitó al banco para poner una empresa juntos.

“Lo que a mi me pasó es lo que a muchas mujeres les pasa cuando amas a tu pareja y deciden emprender un negocio. Pedí más de medio millón de pesos a un banco, pero además también mi mamá, a mi mamá le pidieron dinero prestado en efectivo, entonces lo único que pedía al divorciarme es que cumpliera con ese préstamo en el que yo estoy al frente, porque a la que le hablan para cobrarle es a mí… dejó de pagar desde octubre de 2019, o sea, hace un año que no paga. Y por eso a lo mejor tengo dos o más de tres trabajos, son cosas que la gente no sabe. Me divorcié de una persona estafadora”, denunció Abrego.

Posteriormente, Sugey reveló la forma en que tuvo que actuar para que la justicia resolviera a su favor la demanda que interpuso ante su ex. “En los juzgados dice que no me puede pagar porque su negocio está cerrado, entonces yo todo este tiempo he tenido que recabar evidencias de una personalidad mentirosa, entonces yo como mujer, así literal cazadora, me tenía que ir a fuera de la sucursal, llegó al 5 de noviembre a mi audiencia, y él no se presenta, entonces con todas las evidencias que yo presento, y el juez al ver que no le interesa, pues tuvo que dictar que se ejecute la sentencia de las garantías de ese convenio donde tiene que pagar el monto total al banco y evidentemente vendrán una serie de procesos ya de embargo”.

Para finalizar, la artista reveló que no se encuentra muy bien económicamente, por lo que varios de sus amigos del medio artístico le han ayudado a sobrellevar esta situación.

“A mi me han prestado amigos, primeros actores, de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda, pero también sé que ella con eso ayuda a sus papás, entonces yo también me siento obligada, yo ahorita no estoy ayudando a mis papás por lo mismo”, concluyó.