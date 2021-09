"Soy la mujer de la casa porque soy el que cocina": Julián Gil discute con reporteras que lo acusan de machista

ESTADOS UNIDOS.- Julián Gil causó polémica hace un par de días debido a las declaraciones que hizo en una conferencia de prensa en Miami, donde estuvo para anunciar su nuevo proyecto, la obra Divorciémonos mi amor. El actor fue cuestionado por los reporteros respecto a la parte femenina de su personaje y fue entonces que hizo el desafortunado comentario en el que habló de las labores domésticas como algo que corresponde solo a las mujeres.

"La exploto diariamente (su parte femenina), no solo en la obra, yo creo que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Yo por ejemplo en mi casa soy refemenino, yo soy el que cocina, plancha, lava, es lo que me gusta, me apasiona", comentó.

Más tarde fue confrontado por las periodistas que lo señalaron de machista por su forma de entender los roles de género. "¿O sea que las mujeres solo limpiamos y barremos?", le preguntó una de las reporteras visiblemente ofendida. Pero el actor pareció no entender las implicaciones de sus palabras ya que insistió en asegurar que él era "la mujer de la casa" y que si se llamaba "hombre de la casa", nadie entendería que le gustan los quehaceres domésticos.

Sostiene sus palabras

"No, te estás metiendo en aguas profundas. Lo que te quiero decir es que yo en mi casa soy la mujer de la casa, o sea que si yo te digo que soy el hombre de la casa y entonces no limpio ni cocino, cuál de los dos te digo", le comentó.

"A mí me sonó muy machista tú comentario", le señalaron y la respuesta del actor fue la siguiente: "Perdón, entonces no voy a lavar ni planchar". En este punto de la discusión algunas de las reporteras optaron por rendirse en hacerle entender el punto que estaba pasando por alto, pero algunas más pacientes le comentaron que se podía ser "muy hombre" y seguir realizando las tareas del hogar. "No estoy de acuerdo con tu postura", respondió ante esto. "Ni yo tampoco con la tuya", concluyó la reportera y así terminó la acalorada discusión.