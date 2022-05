¡Sonora presente en “La Voz Kids!”

MÉXICO.- Sonora nuevamente está presente en “La Voz Kids”, pues fueron cinco talentosos niños de distintos municipios de la entidad que lograron su pase directo al programa en la etapa de audiciones que terminó el pasado lunes. Mau y Ricky, María León, Paty Cantú y Camilo quedaron impresionados con su talento, por lo que algunos de ellos reclutaron a los sonorenses en su equipo.

Ahora se encuentran en la fase de Batallas, donde deberán enfrentarse a otros compañeros para defender su estadía en la nueva edición de “La Voz Kids”. A continuación, estos son los sonorenses del programa:

Óscar Gálvez

Ciudad Obregón

Equipo Joss Favela

Apodado en el programa como “El pequeño José José”, Óscar se ganó el corazón de los coaches al interpretar “Si me dejas ahora”, provocando que todos voltearan sus sillas y se pelearan por tenerlos en su equipo, uniéndose al final al de Joss Favela.

Aunque el camino de Óscar ya terminó el pasado martes con la etapa de batallas, agradeció en sus redes todo el apoyo de sus seguidores y prometió que seguiría esforzándose para convertirse en un gran artista.

Rafita Guerrero

Navojoa

Equipo Joss Favela

Otro gran elemento en el equipo de Joss Favela fue Rafita Guerrero, quien desde que llegó al programa mostró su versatilidad y carisma a toda la audiencia. El originario de Navojoa interpretó “Have you ever seen the rain” en su audición y logró que todos los coaches giraran su silla para reclutarlo.

“Siento que tiene un color de voz el cual podría estar en otros géneros”, comentó Joss Favela, quien lo convenció para formar parte de su equipo. Rafita continúa su camino musical fuera de “La Voz Kids”, y recibió todos los aplausos y el ánimo de sus compañeros tras salir en la primera etapa de Batallas.

Anyeli Campas

Navojoa

Equipo Mau y Ricky

La interpretación de “Shallow” de la pequeña Anyeli derritió el corazón de Mau y Ricky, María León, Camilo y Paty Cantú. Al final, los hijos de Ricardo Montaner lograron reclutarla en su equipo. Los resultados de su esfuerzo se vieron reflejados en el primer programa de batallas en el que Anyeli se coronó como la campeona, por lo que ahora le tocará prepararse para la siguiente etapa.

Constanza Navarro

San Luis Río Colorado

Equipo Paty Cantú

Constanza pisó fuerte el escenario de “La Voz Kids” con la canción “Así fue”, pues en los primeros segundos de su interpretación, ya había logrado que dos coaches giraran su silla; al final, todos se debatieron por el talento de la sonorense. Ahora, como parte del equipo Paty Cantú, se prepara para superar las batallas y seguir luchando por su sueño en la música.

Michelle Quihuis

Hermosillo

Equipo María León

La hermosillense Michelle Quihuis enamoró a todos sus coaches con la canción “No tengo nada” y logró así su pase a “La Voz Kids”. De la mano de María León, la pequeña cantante está lista para enfrentar las batallas y probar que puede convertirse en la nueva voz de México.