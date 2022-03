Sofía Aragón evidenció todo el 'hate' que recibió por redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Aragón se ha posicionado como una de las conductoras más queridas del programa matutino ‘Venga la Alegría’ donde ha podido llegar a todas las familias de México.

La presentadora ha sabido destacar gracias a su belleza y talento frente a la cámara, a pesar de todas las dificultades con las que se ha enfrentado en su carrera, ha sabido sobresalir.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la exreina de belleza publicó justo el momento que se había enterado que había ganado el segundo lugar de Miss Universo en 2019, donde fue una de las finalistas más reconocidas.

Sin embargo a pesar del esfuerzo y pasión que dejó ver en el escenario, al parecer no fue “suficiente” para muchos usuarios, que se encargaron de hacerle llegar comentario negativos y hasta “señalarla” por su aspecto físico.

El HATE nos hace muy fuertes… si yo hubiera sabido todo lo bueno que esos comentarios negativos me iban a traer a mi vida, hasta les invitaba a los haters la fiesta!!!” se puede leer en la publicación.

Sofía agregó en el video todas las capturas de pantalla de algunos “ofensas” que habría recibido después de representar a México, donde algunos de ellos aseguraban que hasta “operaciones” tenía.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y reconocimiento ante todo lo que tuvo que vivir: “eres puro corazón por dentro y por fuera”, “eres una fregona mi Sofi, de verdad que el hate nos hace más fuertes”, “eres una de las Miss México que más huella ha dejado”, son algunos de los que se pueden leer.

Sofía Aragón no llegará al altar porque terminó con su compromiso

Por medio de una entrevista con ‘Ventaneando’ la conductora reveló que ella y su expareja llegaron a un acuerdo en el que ambos habrían decidido separarse y vivir el duelo de una forma privada, debido a distintas situaciones que para ella fueron bandera roja y tuvo que tener amor propio.



"Creo que tenemos que aceptar a esa persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que hubo, y partir de manera generosa y decir ‘no puedo con esta situación, me está doliendo muchísimo’, pero te dejo en libertad porque seguramente hay alguien que así exactamente como tú eres, le va a encantar y no te va a pedir que cambies nada de ti” comentó la también modelo.