Sofía Aragón no quiere saber nada del amor tras romper con su prometido

Ciudad de México.- Luego de la ruptura con su ex prometido Francisco Bernot, Sofía Aragón confesó que por ahora no tiene intención de volver a enamorarse.

La modelo además expresó su negativa de revelar los motivos de la ruptura con su ex pareja.

“Es la tercera pregunta que me hacen hoy de ese tema, y la verdad es que todos los temas que tienen que ver con mi relación, tanto las razones por las cuales se terminó, tanto ¿cómo sucedió? e incluso el tema del anillo, es algo que quiero mantener privado”, dijo la también actriz a su llegada a un evento en la Ciudad de México.

Sofía Aragón prefiere mantener en privado su vida amorosa

Ante la insistencia de la prensa por conocer si le había regresado el anillo de compromiso a Francisco, Sofía respondió: “La verdad es que yo creo que hay ciertas cosas que tienen que mantenerse privadas, no es necesario hacer chisme de tu vida privada, y yo valoro mucho esa parte de mi vida en la que solo es mía, por eso nunca he dado razones, nunca he platicado de las situaciones que me hicieron tomar esta decisión y voy a seguir así”.

Posteriormente, Aragón aprovechó para enviar un consejo a las personas que han vivido una situación como la suya. “Yo solamente le digo a todas las mujeres y hombres del mundo que están pasando por algo como lo que yo pasé, que escuchen a su corazón, sigan su intuición y que tomen la mejor decisión para sus vidas”.

Asimismo, destacó que pudo poner fin a su relación sentimental de la mejor manera posible. “Siempre lo quise muchísimo, es un hombre que voy a admirar y querer toda mi vida, es un hombre al que le tengo mucho cariño y yo creo que con eso me quedo y espero que con eso se quede él también”.

Por último, la también exreina de belleza mexicana dijo no tener ganas de enamorarse por ahora. “Es un duelo, en estos momentos sí estoy cerrada al amor, estoy cerrada a las relaciones, estoy cerrada siquiera a conocer gente, porque me he dado cuenta que necesito vivir este momento de la manera más sana posible, y la manera más sana no luego luego cayendo en los brazos de alguien más”.