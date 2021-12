¿Sofía Aragón formará parte de Exatlón?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Aragón ha logrado ganarse el cariño del público gracias a sus distintas participaciones en la televisión y actualmente es una de las conductoras principales durante el fin de semana en ‘Venga la Alegría’.

La exreina de belleza es una de las figuras más activas en sus redes sociales donde ha ido compartiendo parte de su vida, incluso los problemas de salud que ha tenido debido a su diagnostico de endometriosis.

Hace unas horas la conductora realizó una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas con el objetivo de que pudieran conocerla un poco mejor, pero hubo una confesión que sorprendió a todos.

Hay que recordar que Sofía se encuentra compartiendo conducción en el programa matutino a lado de Mati Álvarez, quien ha sido doble campeona del reality Exatlón, en el que grupo de deportista luchan por ganar un millón de pesos.

Sofía le cuestionaron si podría participar en el reconocido programa, a lo que esta reveló que no lo descartaría, sobre todo porque tendría una entrenadora muy buena y compartió una imagen con su compañera Mati.

Si me encantaría y más teniendo a esta coach personal, creo que podría irme bien” escribió la joven modelo.

Seguramente la conductora recibió cientos de halagos y ánimos para que se anime a unirse a alguno de los grupos, pero hasta ahora solamente es una posibilidad de que pudiera unirse en un futuro.

Recientemente Aragón se acaba de recuperar de una fuerte neumonía que tuvo que ser trasladada al hospital a ser atendida, pero al final pudo salir adelante y recuperarse, a pesar de los fuertes síntomas.

¿Por qué Sofía Aragón terminó con su compromiso?

Fue a finales del 202 que la conductora emprendió un viaje a Nueva York, a lado de quien era aquel entonces su novio de quien recibió una romántica propuesta matrimonial en las calles de ‘La Gran Ciudad’.

"Creo que tenemos que aceptar a esa persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que hubo, y partir de manera generosa y decir ‘no puedo con esta situación, me está doliendo muchísimo’, pero te dejo en libertad porque seguramente hay alguien que así exactamente como tú eres, le va a encantar y no te va a pedir que cambies nada de ti” comentó la también modelo.