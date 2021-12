¡Sin calzones! Juan Rivera protagoniza vergonzoso momento en el gimnasio

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana del presente domingo, Juan Rivera sufrió un divertido percance mientras estaba realizando su rutina de ejercicio en el gimnasio, y es que el hermano de la "Diva de la Banda" compartió con sus seguidores la vergonzosa experiencia que protagonizó este día.

El cantante estadounidense subió una publicación en donde explicó que no se dio cuenta de lo sucedido hasta que sintió algo distinto cuando se sentó, por lo que no sabe cuántas personas fueron testigos del bochornoso momento que vivió dentro de las instalaciones del lugar.

Y es que Juan Rivera mostró su shorts que tenía un hoyo bastante grande, lo peor de todo es que las costuras de su prenda se abrieron justo en el área de la entrepierna, dejando 'al aire' todas sus partes íntimas.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores y lo que provocó la risa de los usuarios es que el intérprete admitió que no traía puesta su ropa interior. Y aunque comenzó su día ejercitando, no se percató hasta mucho después de que su short tenía una gran abertura, hasta que su cuerpo logró percibir un poco de frió.

Ta' cañón empezar el dí así, y menos cuando no traes calzones jajajajajaj. Cosas que me suceden en el gym sin darme cuenta!! No sentí hasta que me senté. Sepa cuánto tiempo anduve así con el trasero al aire. Buen y bendecido domingo!!", se lee en la divertida publicación.

Juan Rivera acompañó su mensaje con una fotografía que le tomó a su short donde mostró el enorme agujero que tenía, y aunque no mostró cómo lucía en él, sus seguidores pudieron tener una idea clara de cómo pudo haber sido la situación.

Entre los comentarios de la publicación destacaron aquellos que expresaron lo cómico del vergonzoso momento que protagonizó el integrante de la dinastía Rivera, por lo que los Likes y las expresiones graciosas no se hicieron esperar.

Por su parte, su hermana Rosie Rivera escribió: "Y pensé que yo tenía problemas jajajaja". Mientras que otros expresaron: "Todavía aguantan", "Eso es acceso fácil", "Diste un gran taco de ojo en el gym", "Me hiciste el día y la semana, muchas gracias, acabo de perder a mi madre hace dos meses y tenía mucho que no me reía así", "Lo bueno es que hay salud... por ahora, a ver si no agarraste un aire polaco", entre otros.