Rosie Rivera se niega a viajar a México para evitar a la prensa: 'Es lo mejor para mi familia'

TIJUANA, B.C.- Rosie Rivera evita presentar su libro “Dios es tu defensor”, por ahora en México, para que no se le cuestione sobre el tema de la herencia de Jenni Rivera y la disputa que los hijos de ésta tienen en su contra.

“Es lo mejor para mi familia, para no tener que enfrentar algunos medios, porque no todos son malos y esa no fue mi intención, muchos de ustedes han sido muy buenos con nosotros y se los agradezco”, explicó Rivera.

En un video que su agente de relaciones públicas divulgó a los medios, se ve a la hermana menor de la finada cantante, hablar de su publicación.

Estoy súper triste que no puedo ir a México, y por esta ocasión no podemos, no debemos, creo que será lo más sabio".

“Pero en otra ocasión nos veremos, espero nos reciban como siempre lo han hecho, incluso la mayoría de ustedes son un amor y nunca me voy a detener por los que no lo son, simplemente que esta vez por amor a mi familia es mejor”, puntualizó.

En el video de 4:13 minutos, la albacea de la “Diva de la Banda”, también comparte un poco de esta publicación en la que narra el abuso sexual, violencia familiar y domestica al que fue expuesta en su niñez, adolescencia y su primer matrimonio.