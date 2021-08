Siddhartha dará banderazo musical a la Feria Tijuana 2021

Tijuana, BC.- Para Siddhartha la madurez es una cualidad que la da el tiempo, para seguir creciendo tanto en lo musical con el lanzamiento de su nueva canción "Cardúmenes", mientras que lo personal se prepara para debutar como papá.

Así el artista tapatío arribará a Tijuana este viernes 13 de agosto, para convertirse en la estrella que inaugurará los conciertos en el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana 2021.

Estoy feliz de dar el banderazo musical en la feria, de regresar a una ciudad como Tijuana que siempre ha sido generoso con mis canciones, vamos con mucha energía y buena vibra para todo ese público que sigue mi música", compartió el cantautor a través de la línea telefónica.

Nuevo tema de Siddhartha

Sobre el tema que acaba de lanzar se convierte en el cuarto se una serie de canciones que irá sacando una por una hasta completar la producción completa para el 2022, letras que en su mayoría ya están listas, pero puede haber algo de última hora.

Por otra parte, para Siddhartha, en estos tiempos tan difíciles que el mundo ha vivido tras la pandemia, reconoce que ha aprendido a valorar más la salud, la vida que uno lo daba por hecho, por eso ahora, es un poco más equilibrado con su vida.

Pero lo que lo tiene más emocionado es que próximamente será papá de Mar, un bebé que espera junto a su pareja sentimental, la youtuber Yuya.

"Estoy encantado con lo que viene, ya estoy preparado para todo. Si son desveladas no pasa nada porque siempre me duermo tarde. De hecho para finales de septiembre y octubre voy a dejar de trabajar para estar ahí, no perderme la experiencia de estar con mi hijo", explicó.

Al detalle:

Cantante: Siddhartha

Lugar: Audiorama de

las Estrellas

Feria de Tijuana 2021

Día: Viernes 13 de agosto