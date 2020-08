Siddhartha no se queda en el streaming

Alrededor de 60 shows canceló Siddhartha cuando se declaró la pandemia. El cantante estaba promocionando su más reciente álbum titulado "Memoria Futuro" cuando tuvo que pausar y trasladar su música a lo virtual.

A lo largo de los cinco meses de confinamiento ya ha hecho un par de conciertos de streaming y prepara su primer autoconcierto, con el que espera estar más cerca de su público.

"Estoy entusiasmado por la experiencia, tratando de hacer como si fuera algo que quisiéramos hacer y no que tenemos que hacer, me parece interesante y creo que también para el público va a ser divertido tener este espacio en tu automóvil, con tus amigos, como este tema nostálgico del autocinema", dijo el cantante mexicano a EL UNIVERSAL.

"Para nosotros también va a ser muy emotivo tener público enfrente porque hemos hecho dos conciertos en streaming, pero finalmente estás haciéndolo frente a una cámara aunque te esté viendo mucha gente no la tienes enfrente, el sentimiento de emotividad que te genera el público definitivamente lo extrañamos muchísimo", agregó.

La presentación será el próximo 29 de agosto a las 22:00 horas como parte del formato "Drive to fun" del Parque Bicentenario, en Azcapotzalco.

Hasta 200 coches podrán asistir con cuatro personas a bordo. Para el cantante esta es una buena oportunidad de seguir transmitiendo su música, pero mantiene la esperanza de que no sea una dinámica permanente.

"Creo que es una herramienta, no me he clavado a profundizar en si es la manera en la que se van a seguir haciendo las cosas, yo creo que no, finalmente la experiencia humana nunca va a ser sustituible, creo que estamos sacando provecho de lo que se puede hacer", dijo.

Durante el confinamiento, el cantante tapatío se ha dedicado a producir su nuevo disco, que según afirma retrata sus experiencias de los últimos dos años. En septiembre planea lanzar el primer sencillo titulado "80 días", en el cual hace una reflexión acerca de los sentimientos humanos que afrontó estos meses, mismos que lo llevaron a replantear su vida y sus relaciones cercanas.