"Si los hombres quedaran embarazados, el aborto ya sería legal": Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.-Gloria Trevi se ha manifestado a favor de despenalizar el aborto, situación por la que muchas mujeres han sido encarceladas.

En una entrevista que se volvió viral en la red social de TikTok, la cantante señaló que se debe de respetar el derecho de las mujeres.

Yo soy una gente que adora la vida y respeto hasta la vida de una cucaracha aunque me da asma y asco. Pero yo creo que una mujer tiene el derecho de decidir hacer con su cuerpo lo que quiera, porque si los hombres quedaran embarazados a mí se me hace que el aborto ya estaría permitido y legalizado", expresó la artista mexicana.

Trevi en varias ocasiones ha aclarado que está en contra del aborto, pero está a favor de que se legalice en nuestro País.

En contra del aborto y a favor de legalizarlo

"Yo estoy en contra del aborto, sin embargo, estoy a favor de la legalización”, dijo la intérprete.

“Los ultraconservadores pueden ver que no soy tan diferente a ellos, solamente que sé que las personas no somos perfectas, que a veces hay algunas personas que tienen demasiado miedo”.

Trevi dice que no es Feminista, pero sí humanista

Gloria Trevi reveló hace tiempo que desde hace muchos años no se considera feminista.

"Creo que nací siendo feminista" y luego "me convertí en humanista", dijo la cantante.

"Recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames", subrayó.

SCJN declara inconstitucional la penalización del aborto en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional la penalización del aborto en México.

En votación unánime, con 10 votos, el Pleno señaló que no se debe criminalizar la práctica, por lo que el criterio es ahora obligatorio para todos los jueces del país.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat destacó en su intervención que la Constitución federal no prohíbe el aborto y que su castigo se traduce en una sanción al ejercicio de derechos como el de la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, la salud y la libertad reproductiva.