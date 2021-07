Gloria Trevi habría corrido de su conferencia a conductoras de “Sale el Sol”

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi habría vivido un momento muy tenso con un par de conductoras de “Sale el Sol” a quienes tuvo que echar de una conferencia de prensa.

Todo ocurrió durante su gira de medios para promocionar el tema “Nos volvimos locos” que interpreta junto con Guaynaa.

Juan José “Pepillo” Origel relató en su programa “Con Permiso” que Luz María Zetina, Fernanda Locken y Paulina Mercado acudieron a la conferencia de prensa, ignorando por completo las peticiones de asistir sólo una persona por medio, y de mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Iban enfiestadas, no llevaban cubrebocas y venían como de una comidita, el problema de esto es que Gloria se molestó porque no fue una sola persona y no llevaban cubrebocas y cuando vio que estaban vacilando, ‘sáquenmelas, van para afuera’”, contó el periodista.