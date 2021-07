Gloria Trevi comparte su locura con Guaynaa con una nueva canción

HERMOSILLO.- Mucho no ha cambiado esa Gloria Trevi que en 1989 interpretó el éxito “Dr. Psiquiatra”, pero ahora quiere que su locura se manifieste en pleno 2021. Por eso, la famosa acaba de lanzar su nuevo sencillo “Nos volvimos locos” al ritmo de la música urbana con Guaynaa.

En una mesa de medios, donde estuvo presente El Imparcial, “La Trevi” decidió reafirmar su postura de que “es sano volverte loco de vez en cuando”, especialmente en plena pandemia mundial por el Covid-19.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es una especie de exorcismo al apocalipsis que hemos vivido desde hace más de un año, y con esta canción traemos el coqueteo, el amor, las buenas vibras, los amigos, la familia, los seres queridos, todo lo que nos ha hecho muchísima falta”, expresó la artista.

“La vida me ha metido unas arrastradas y eso me tiene los pies en la itera, pero por esas mismas arrastradas me he levantado y he sabido tener dignidad, entonces, sin embargo, no evito que me divierta y que viva mucho más plenamente cada minuto”.

LA VIEJA ESCUELA CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Algo que hace feliz a Gloria Trevi es colaborar con un artista tan joven como lo es el novio de Lele Pons, pues el joven de 28 años de edad le dejó más enseñanzas de las que ella, a sus 53 años, podría haberse imaginado.

“Me encanta que me pregunten qué he aprendido (de Guaynaa), porque normalmente piensan que los jóvenes aprenden de nosotros, de los artistas ya consagrados. Sin embargo, al contrario, siempre tienes mucho qué aprender y hay que estar súper abiertos a las nuevas tendencias de la música, a los nuevos sonidos, a la nueva tecnología”, comentó.

“Si uno suma una nueva experiencia, los clásicos y las cosas que uno puede aportar es cuando salen las cosas especiales, súper bonitas, súper mágicas de una u otra manera”, continuó.

En punto de las 19:00 horas (17:00 horas Sonora), Gloria presentará este nuevo sencillo, escrito por Leonel García y Marcela de la Garza.

También lanzará el video musical que tuvo como locación la paradisiaca ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de Pablo Croce.